Вважався зниклим безвісти 7 місяців: на Тернопільщині останні почесті віддали 36-річному захиснику

Останній бій він прийняв влітку минулого року у Запорізькій області

На фронті загинув головний сержант десантно-штурмового взводу Степан Шумило. Останні почесті 36-річному захиснику віддали 28 березня у Лановецькій громаді, його не дочекались вдома батьки та сестра.

Останній бій Степан Шумило прийняв 15 серпня 2023 року поблизу населеного пункту Вербове Пологівського району Запорізької області. У цей день він зник безвісти, допоки у кінці березня 2024-го не змогли підтвердити його загибель, повідомляє Лановецька міська рада.

"Лановеччина сумує… Страшна трагедія ранить серця батьків, сестри, усієї родини, кожного мешканця громади", ― йдеться у повідомленні Лановецької міської ради.

Степан Шумило народився у 1986 році у селі Татаринці Лановецької громади Тернопільської області. Служив у десантно-штурмовому взводі, був головним сержантом.

Тіло полеглого захисника зустріли на центральній площі міста Ланівці 28 березня. У п’ятницю Степана Шумила поховали.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на фронті загинув 19-річний Олег Федосєєв. Він ніс службу разом зі своїм батьком. Захищають Україну також двоє братів загиблого.

Також ми писали про загибель 19-річного військового Третьої штурмової бригади. Уродженець Львівської області Іван Чепа прийняв останній бій під Авдіївкою.