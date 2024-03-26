На війні загинув 19-річний захисник зі Львівщини: служив у Третій штурмовій

Життя героя обірвалося під Авдіївкою

У боях із російськими окупантами загинув молодий український воїн Іван Чепа зі Львівської області. Герою було лише 19 років.

Він ніс службу у Третій штурмовій бригаді. Про загибель Івана Чепи повідомляє Жидачівська міська рада на своїй Facebook-сторінці. 26 березня тіло воїна привезуть до рідного села. Мешканців закликали зустріти героя та вшанувати його пам’ять.

Майбутній захисник народився у селі Протеси Журавненської громади. Його життя обірвалося 21 березня 2024 року біля населеного пункту Авдіївка Донецької області, де тривають запеклі бої.

Відомо, що Іван Чепа народився 15 січня 2005 року. Він закінчив Протесівську школу та вище професійне училище №7 міста Калуш.

Таких молодих людей в Україні не призивають за мобілізацією, Іван добровільно став на захист рідної землі. У 3-ю окрему штурмову бригаду, де він служив, приймають лише тих, хто має високу мотивацію, постійно вдосконалюється та готовий до боротьби з окупантами на найважчих ділянках фронту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ході важких боїв з російськими окупантами на Донеччині загинув український воїн, житель села Пустовити Небрат Денис Володимирович. Чоловік потрапив під ворожий обстріл, допомагаючи рятувати пораненого побратима.