Считался пропавшим без вести 7 месяцев: в Тернопольской области последние почести отдали 36-летнему защитнику

Последнее сражение он принял летом прошлого года в Запорожской области

На фронте погиб главный сержант десантно-штурмового взвода Степан Шумило. Последние почести 36-летнему защитнику отдали 28 марта в Лановецкой общине, его не дождались дома родители и сестра.

Последний бой Степан Шумило принял 15 августа 2023 вблизи населенного пункта Вербовое Пологовского района Запорожской области. В этот день он пропал без вести, пока в конце марта 2024-го не смогли подтвердить его гибель, сообщает Лановецкий городской совет.

"Лановеччина унывает… Страшная трагедия ранит сердца родителей, сестры, всей семьи, каждого жителя общины", ― говорится в сообщении Лановецкого городского совета.

Степан Шумило родился в 1986 году в селе Татаринцы Лановецкой общины Тернопольской области. Служил в десантно-штурмовом взводе, был главным сержантом.

Тело павшего защитника встретили на центральной площади города Лановцы 28 марта. В пятницу Степана Шумило похоронили.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фронте погиб 19-летний Олег Федосеев. Он нес службу вместе со своим отцом. Защищают Украину также двое братьев погибшего.

Также мы писали о гибели 19-летнего военного Третьей штурмовой бригады. Уроженец Львовской области Иван Чепа принял последнее сражение под Авдеевкой.