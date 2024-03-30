Более двух лет считался пропавшим без вести: на фронте погиб боец со Львовщины

Без отца осталось трое дочерей

В Украине ежедневно гибнут десятки воинов, защищающих наше государство от страны-агрессора. Так, печальное известие о потере еще одного солдата всколыхнуло Львовщину. Погиб Игорь Снегирь, который более двух лет считался пропавшим без вести.

Об этом сообщает Стрыйский городской совет. Он был старшим механико-водителем танковой роты.

Игорь Снигирь 1966 года рождения умер 3 марта 2022 года, это удалось установить с помощью ДНК-теста.

Игорь Снегирь

В ряды ВСУ воин вступил в 2015 году и служил в 54 отдельной механизированной бригаде. Более двух лет считался без вести пропавшим после боя в районе н.п. Волноваха Донецкой области. И только в этом году удалось подтвердить его смерть.

Мужчина умер в возрасте 55 лет. У него остались три дочери, двое внуков и мать.

"Искренние соболезнования родным, которые ждали. Вечная и светлая память защитнику Украины", – говорят в мэрии Стрыя.

Ранее "Телеграф" писал, что на фронте погиб боец, служивший вместе с отцом. Ему было 19 лет.