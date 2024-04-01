Запеклі бої ідуть на кількох напрямках: актуальна ситуація на фронті (карта)

Армія Росії працює з допомогою авіації

На фронті не стихають бої. Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнення.

Про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 1 квітня. На Новопавлівському та Авдіївському напрямках найскладніша ситуація

Зокрема, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Як і на Сіверському та Слобожанському, де противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

Цієї доби на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів. А от на Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області. Там армія РФ за підтримки авіації намагалася прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку воїнами ЗСУ відбито 8 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. Війська РФ за підтримки авіації намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку ЗСУ зуміли відбити 13 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське та Невельське Донецької області. Там ворог також використовував авіацію та намагався вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка та східніше Водяного Донецької області. Війська РФ за підтримки авіації 22 рази намагалися прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 2 атаки на позиції ЗСУ в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському — ворог все ще намагається вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Там протягом минулої доби він 2 рази атакував позиції наших військ.

Раніше "Телеграф" писав, що російські окупанти ведуть наступ на сході України з особливою увагою на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, проте бойові зіткнення продовжуються по всій лінії фронту. При цьому у ВСУ зазначають, що загрози росіян знову піти на Харків хоч і не можна повністю ігнорувати, проте зараз у них немає необхідних для цього ресурсів і сил, тому у своєму безсиллі вони продовжують піддавати місто безглуздим авіаударам, через що пошкодження завдаються цивільним об’єктам.

Також страждають і інші віддалені від лінії фронту міста, які окупанти кошмарять дронами та ракетами.