Знову били по енергетиці? Що відомо про новий масований обстріл РФ

Більшість вибухів чули у західній частині України

Вранці 31 березня росіяни знову атакували Україну ракетами. Вибухи чули у кількох областях.

"Телеграф" розповідає подробиці ранкового обстрілу. За даними військових, ближче до 5-ї ранку ворог випустив по Україні групу ракет з бомбардувальників Ту-95мс. Судячи з повідомлень у місцевих ЗМІ, цілилися вони у західну частину України. Там же працювала ППО та лунали вибухи.

Повідомлення про вибухи надходили з таких регіонів:

Волинь;

Івано-Франківська область;

Львівська область, Стрий;

Тернопільська область.

За припущеннями ЗМІ, ціллю окупантів знову могла стати енергетична інфраструктура України. Важливо відзначити, що місто Стрий у Львівській області вже далеко не вперше за останній час зазнає ракетного терору. 24 березня його атакували двічі за добу. Перший раз ворог застосував крилаті ракети та безпілотники типу Shahed, а вдруге вдарив "Кинджалами".

Для довідки: Стрий розташований за 60 кілометрів від Львова. На сьогоднішній день населення міста становить близько 60 тисяч людей. У місті розташований аеродром, ТЕЦ та нафтобаза.

Також ракети летіли на місто Бурштин. Воно також має важливий для енергетичної інфраструктури об’єкт.

Ним є Бурштинська ТЕС.

Довідка: Бурштинська ТЕС розташована біля міста Бурштин Івано-Франківської області на перетині ліній електропередач, що з'єднують Україну з Угорщиною, Румунією, Словаччиною. Вона має 12 енергоблоків по 200 МВт. З 2002 року Бурштинська ТЕС була виокремлена з об'єднаної енергосистеми України та працювала у складі "Бурштинського острова" паралельно з об'єднаною енергетичною системою європейських країн (UCTE).

На жаль, один із березневих обстрілів РФ зруйнував усі блоки Бурштинської ТЕС.

Чим цього разу атакував противник

За даними моніторингових пабліків, Росія випустила в Україні ракети Х-101/555. Також застосовувалися дрони "Shahed".

"Найбільшу дистанцію в ~2060км (із Саратовської області РФ до Тернопільської області) частина ракет Х-101/555 подолала за 2 години польоту".

Цікаво, що в сусідній Польщі через російський обстріл України знову піднімали в небо авіацію.

"Почато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і DO RSZ постійно моніторить ситуацію". – написали у Збройних Силах Польщі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що увечері 30 березня російські окупанти знову обстріляли Харків. Згідно з попередньою інформацією, місто зазнало удару авіабомбою (КАБ), що коригується.