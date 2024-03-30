Росіяни вдарили по житловій забудові Харкова: подробиці

Вибух чули у Шевченківському районі

Російські окупанти знову обстріляли Харків. Згідно з попередньою інформацією, місто зазнало удару коригованою авіабомбою (КАБ).

Як повідомив міський голова Ігор Терехов у своєму telegram-каналі, вибух був чутний у Шевченківському районі на місці із щільною житловою забудовою. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих, проте у розташованих поруч будинках було вибито вікна.

Інформацію також підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, який також зазначив, що на місце прильоту вже прибули профільні служби.

Моніторингові ресурси своєю чергою інформують, що швидше за все окупанти застосували для цих цілей авіабомбу Д-30СН. Росіяни вже застосовували подібні для обстрілу Харкова.

Як повідомлялося раніше, попереднього разу окупанти скинули авіабомбу на Харків 27 березня. Тоді вона теж впала в житловому районі неподалік дитячого майданчика, внаслідок прильоту частково зруйновано дві п'ятиповерхівки, лікувальну установу, адмінбудівлю, місця загального користування. Від ще одного прильоту частково пошкоджено будівлю навчального закладу. Загалом постраждали понад 10 осіб, серед них є діти.