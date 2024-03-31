"ВСУ и подполье уже готовятся": Путин приказал строить "курорты" на оккупированном побережье Азовского моря

Диктатору даже презентовали план строительства морского курорта на ВОТ Запорожской области

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с привлечением представителей всех администраций на временно оккупированных территориях по созданию новых круглогодичных морских курортов и развитию сферы туризма. И это несмотря на то, что Силы обороны наносят ракетные удары по тыловым пунктам российских оккупационных войск и уничтожают суда черноморского флота в оккупированном Крыму.

Значительное внимание Путин уделил "планам развития" сектора в Приазовье. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Учитывая, что кремль поспешно строит автомагистраль и железнодорожную линию вдоль побережья Азовского моря, можно предположить, что такие курорты будут "зоной отдыха" разве что для оккупационных войск и работников оккупационных администраций и коллаборантов", — говорится в сообщении.

В ЦНС пишут, что такими заявлениями и действиями оккупанты пытаются заверить работников оккупационных администраций, коллаборантов и россиян, которые намерены поселиться на ВОТ, что проблемы с их безопасностью в конечном итоге будут решены. Путину уже даже презентовали план строительства морского курорта на ВОТ Запорожской области.

Но Путину не понравился чрезмерно осторожный подход. О том, что у него явно отсутствует реальное восприятие ситуации, свидетельствует, что он призывает российских инвесторов развивать яхтинг на ВОТ Запорожской области.

"Между тем украинское подполье и Силы обороны Украины активно готовятся к летнему сезону и готовы продемонстрировать россиянам наиболее горячие точки для желающих посетить путинские курорты в Приазовье", — подытожили в ЦНС.

Ранее Телеграф писал, что Черноморский флот России почти в полном составе оставил временно оккупированный Крым. Там остался только один корабль, считающийся носителем крылатых ракет.