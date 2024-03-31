"ЗСУ та підпілля вже готуються": Путін наказав будувати "курорти" на окупованому узбережжі Азовського моря

Диктатору навіть презентували план будівництва морського курорту на ТОТ Запорізької області

Президент РФ Володимир Путін провів нараду із залученням представників всіх адміністрацій на ТОТ, щодо створення нових цілорічних морських курортів та розвитку сфери туризму. І це попри те, що Сили оборони завдають ракетних ударів по тилових пунктах російських окупаційних військ та знищують судна чорноморського флоту в окупованому Криму.

Значну увагу Путін приділив "планам розвитку" сектору у Приазов’ї. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Зважаючи на те, що кремль поспішно будує автомагістраль та залізничну лінію вздовж узбережжя Азовського моря можна припустити, що такі курорти будуть "зоною відпочинку" хіба що для окупаційних військ та працівників окупаційних адміністрацій і колаборантів", — йдеться у повідомленні.

У ЦНС пишуть, що такими заявами та діями окупанти намагаються запевнити працівників окупаційних адміністрацій, колаборантів та росіян, що мають намір поселитися на ТОТ, що проблеми з їхньою безпекою зрештою буде вирішено. Путіну уже навіть презентували план будівництва морського курорту на ТОТ Запорізької області.

Але Путіну не сподобався надмірно обережний підхід. Про те що у нього явно відсутнє реальне сприйняття ситуації свідчить, те що він закликає російських інвесторів розвивали яхтинг на ТОТ Запорізької області.

"Тим часом українське підпілля та Сили оборони України активно готуються до літнього сезону та готові продемонструвати росіянам найбільш гарячі точки для охочих відвідати путінські курорти в Приазов’ї", — підсумували в ЦНС.

Раніше "Телеграф" писав, що Чорноморський флот Росії майже в повному складі залишив тимчасово окупований Крим. Там залишився лише один корабель, який вважається носієм крилатих ракет.