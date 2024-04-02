Наступ ймовірний, але не масштабний: експерт розповів, до чого готується Росія на фронті

На одній із ділянок буде спроба прориву

Наприкінці березня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до нового наступу в Україні, й військовий експерт Олексій Мельник із Центру Разумкова погоджується з таким прогнозом. Однак припущення про його можливі напрямки можуть бути нагнітанням, навряд чи РФ може перейти в масштабний наступ по всій лінії фронту.

У коментарі для LIGA.net Мельник сказав, що Росія дійсно готується до наступу. Однак він вважає, що найімовірніше йтиметься про спробу прориву на одному з оперативних напрямків.

"Тобто навряд чи Росія здатна перейти у масштабний наступ по всій лінії фронту. Але це очевидно, що на одній із ділянок буде така спроба прориву", – прогнозує експерт.

Водночас за його словами, підготовка Росією такого наступу не може залишитися непоміченою. Там спостерігатиметься велике накопичення ресурсів — йдеться і про людей, і про матеріальну базу, і про техніку.

"І є, скажімо, надія, надія на те, що це не залишиться непоміченим", – резюмував Мельник.

Раніше "Телеграф" розповідав, що мер Харкова Ігор Терехов заявив, що неважливо, чи Росія готує новий наступ на місто. За його словами, важливіше зрозуміти, як давати відсіч ворогові.