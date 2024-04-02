Може запросто зруйнувати багатоповерхівку: що відомо про російську ОДАБ-1500 і скільки їх у Росії (фото)

Обʼємний вибух має значну руйнівну силу

Росіяни почали застосовувати під час атак на Україну ОДАБ-1500. За різними даними, руйнівну потужність бомби вистачає на те, щоб знищити багатоповерховий будинок.

"Телеграф" зібрав її основні характеристики. Зазначимо, що застосування ОДАБ-1500 може здійснюватися з російських винищувачів Су-34 та Су-35.

ОДАБ-1500 (Однотонна Детонаційна Авіаційна Бомба) — це російська авіаційна бомба класу 1500 кг, що використовується для об’ємного вибуху та детонації повітряних цілей. Снаряд було створено ще СРСР. Його особливість полягає в тому, що за 10 метрів до мети випускається горюча рідина у вигляді аерозолю і займається, що створює об’ємний вибух.

Основні характеристики:

Вага : 1500 кілограмів.

: 1500 кілограмів. Форма : ОДАБ-1500 має усічено-конічний ніс, циліндричний корпус і усічено-конічні хвостові секції.

: ОДАБ-1500 має усічено-конічний ніс, циліндричний корпус і усічено-конічні хвостові секції. Ефективна площа поразки : До 500 квадратних метрів.

Фото ОДАБ-1500

Дальність ураження ОДАБ-1500 залежить від способу доставки та висоти кидка. За загальним оцінкам:

З бомбардувальника Якщо бомба скидається з висоти близько 10 000 метрів (що типово для бомбардувальників), то її дальність ураження становить приблизно 1,5 кілометра .

Якщо бомба скидається з висоти близько (що типово для бомбардувальників), то її дальність ураження становить приблизно . З винищувача : Якщо бомба скидається з нижчої висоти, наприклад, з 2000 метрів, то її дальність ураження буде меншою. Росія вперше застосувала в Україні важку авіабомбу ОДАБ-1500.

Заяви про ОДАБ-1500

Зазначимо, що щодо бомби вже робили заяву командування Повітряних Сил України. Так спікер Ілля Євлаш наголосив, що у росіян цієї зброї "надзвичайно багато".

"Це дуже потужна зброя. 1500 кг достатньо, щоб скласти дев’ятиповерховий панельний будинок або стару "хрущовку". Звісно, таких бомб у Росії надзвичайно багато", — заявив Євлаш.

За його даними, росіяни намагаються виснажити українську ППО цими бомбами. Ефективною боротьбою з цими снарядами є знищення їх носіїв — Су-34 та Су-35.

Водночас, BILD повідомляв, що, за даними відкритих даних Юліана Рьопке, окупанти нібито вперше вдарили ОДАБ-1500 по селищу Велика Писарівка на Сумщині. Проте глава ГУР Кирило Буданов спростував цю інформацію, зазначивши, що росіяни б’ють цими бомбами не вперше.

"Я можу це (слова Рьопке про перше застосування ОДАБ-1500 — ред.) прямо спростувати, тому що ОДАБ-1500 використовувався вже не раз і на лінії фронту, і коли була активна частина операції РДК та ЛСР – там також ОДАБ використовували", — сказав голова розвідки.

Раніше "Телеграф" писав, що авіаційні бомби, що коректуються, вагою від 250 до 1500 кілограмів, які використовують російські терористи, стали своєрідним геймчейнджером на полі бою в Україні, оскільки мають дуже руйнівний вплив. Україні потрібно більше західних систем протиповітряної оборони та ракет до них, щоб адекватно боротися із цією загрозою.