Есть две цели: почему Россия усилила обстрелы Харькова

Усиление обстрелов Харькова выполняют две задачи оккупантов

Усиленные обстрелы Харькова со стороны РФ, которые город переживает в последнее время, в настоящий момент наносятся, в частности, с пропагандисткой точки зрения. Они работают в связке с последними новостями о якобы возможном наступлении оккупантов на данный город.

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Radio NV. По его мнению, усиление обстрелов Харькова выполняет две задачи оккупантов:

Первая — это злость.

"Потому, что сейчас они не могут захватить Харьков, Купянск и Синьковку. И с одной стороны, безусловно, это проявление ярости", — считает эксперт.

Вторая задача — это пропаганда.

"Сейчас российская пропаганда усиленно распространяет тему наступления на Харьков. Тема у них живая. Россия под эту тему, понимая, что она так или иначе будет в информационном пространстве, наносит удары. Они могут увеличивать количество ударов и атак, чтобы создавать у людей впечатление, что это наступление неизбежно", — говорит Мусиенко.

Однако, отмечает эксперт, в настоящее время сейчас у РФ нет ударной группировки на этом направлении. Впрочем, нельзя исключать, что оно может и появится, но пока его нет.

"Сейчас нет, но они уже хотят создать картинку неизбежности наступления", — подчеркнул он.

Напомним, что в ВСУ уверены, что у РФ нет шансов для реализации планов по захвату Харькова.