В Харькове прогремели взрывы: российские террористы в очередной раз атаковали город

Российские террористы в ночь на 28 марта атаковали Харьков ударными беспилотниками иранского производства, запущенными с территории временно контролируемой режимом диктатора Владимира Путина Белгородской области РФ. В городе были слышны взрывы, повреждения получили гражданские здания. Насчет пострадавших во время атаки не сообщалось.

Об этом заявил мэр города Игорь Терехов. По его словам, удар пришелся на Киевский район города.

"Получил разрушения ресторан, а в соседнем доме выбиты стекла. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают соответствующие службы", – отметил он.

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Как ранее писал "Телеграф", в среду, 27 марта, Россия нанесла очередной террористический удар по нескольким городам Украины. В частности, оккупанты обстреляли Харьков. На город направили два новых боеприпаса, а именно УМПБ Д-30СН.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новый террористический удар по Харькову. Глава государства упрекнул союзников в нерешительности, которая стоит жизней наших граждан.