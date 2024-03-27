"Нет никаких объяснений": Зеленский после обстрела Харькова послал эмоциональный сигнал союзникам

Укрепление украинского ПВО, ускорение предоставления Украине F-16 – это жизненно важные задачи

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новый террористический удар РФ по Харькову. Глава государства упрекнул союзников за нерешительность, которая стоит жизней наших граждан.

Об этом сообщается в Telegram-канале Зеленского. На фоне нового кровавого обстрела он отметил, что укрепление украинского ПВО, ускорение предоставления Украине F-16 – это жизненно важные задачи.

"Этому нет и не может быть никаких рациональных объяснений – почему "петриоты", которых в мире достаточно, до сих пор не закрывают небо Харькова и других наших городов и общин, страдающих от российских террористов. Каждый день работаем ради того, чтобы дать больше защиты жизни наших людей, нашей Украины", — говорит он.

Президент также напомнил, что Харьков уже долгое время подвергается атакам оккупантов.

"Харьков. Российский террор против города приобретает особую подлость. Попытки загнать более миллиона человек в блекаут, постоянные удары ракет и "шахедов". Теперь – авиабомбы. Просто по обычной улице, по домам, школе, обычной гражданской инфраструктуре", — отмечает Зеленский.

По последним данным президента, во время атаки Харькова 27 марта погиб один человек. Еще 19 получили ранения. Среди пострадавших дети от 3 месяцев до 9 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что 27 марта мощные взрывы прогремели в Николаеве.