Очередное военное преступление: российские террористы убили ребенка в Боровой

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны

Российские террористы вечером 27 марта нанесли удар по Боровой Изюмского района в Харьковской области. В результате террористического акта погиб 12-летний ребенок, есть поврежденные здания.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура. Правоохранительные органы начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

"По данным следствия, 27 марта около 21:20 российские военные обстреляли поселок Боровая Изюмского района. Погиб 12-летний мальчик. В населенном пункте повреждены жилые дома и детский сад. Точный вид вооружения устанавливается", – говорится в сообщении.

Как ранее писал "Телеграф", в среду, 27 марта, Россия нанесла очередной террористический удар по нескольким городам Украины. В частности, оккупанты обстреляли Харьков. На город направили два новых боеприпаса, а именно УМПБ Д-30СН.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новый террористический удар по Харькову. Глава государства упрекнул союзников в нерешительности, которая стоит жизней наших граждан.