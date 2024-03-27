"Высший смысл существования России": российская церковь объявила войну против Украины "священной"

Российская церковь не просто уже открыто призывает убивать украинцев, но и объявила это "священной войной"

Русская православная церковь (РПЦ), которая поддерживает развязанную диктатором Владимиром Путиным войну в Украине и благословляет российских террористов на убийства украинцев, объявила войну против Украины "священной", а также нашла "высший смысл существования России". Такие заявления РПЦ сделала в итоговом документе своего очередного шабаша под названием "всемирный русский народный собор".

Об этом сообщил один из российских священников-пропагандистов. По его словам, патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев) прямо назвал войну в Украине "священной".

"С духовно-нравственной точки зрения специальная военная операция является Священной войной, в которой Россия и её народ, защищая единое духовное пространство Святой Руси, выполняют миссию "Удерживающего", защищающего мир от натиска глобализма и победы впавшего в сатанизм Запада", – написал он, цитируя Кирилла.

Более того, русский патриарх даже вывел откуда-то "высший смысл существования России". По его мнению, она заключается в том, что Россия якобы "защищает мир от зла". Очевидно, что массовые убийства гражданских, пленных и ракетные теракты против украинских городов – это, по мнению Гундяева, инструменты защиты от зла.

"Историческая миссия заключается в том, чтобы раз за разом обрушивать попытки установления в мире универсальной гегемонии — попытки подчинить человечество единому злому началу", — добавил Кирилл.

Ранее доктор философии, профессор Стокгольмской школы теологии, архимандрит Кирилл Говорун рассказал о влиянии патриарха РПЦ Кирилла на диктатора России Владимира Путина. Он считает, что именно иерарх сформировал в голове диктатора мировоззрение, которое привело к тому, что он начал войну против Украины.

Как сообщал "Телеграф", Кирилл Говорун также объяснил, почему запрет УПЦ МП не решит проблем. Он рассказал, как освободить церковь от русских идей.