Где больше всего пытали украинцев? Правозащитница рассказала о военных преступлениях россиян

Реестр объединяет аналитические исследования и точное описание военных преступлений

Военные преступления, совершенные российскими оккупантами на территории Украины, вошли в архив. Его название — "Черный реестр случаев казней, пыток и жестокого обращения с гражданским населением на временно оккупированных территориях Украины". Наибольшее количество зарегистрированных случаев в Киевской и Херсонской областях.

Об этом рассказала информационный менеджер правозащитной ассоциации Freerights Анастасия Малинка во время пресс-конференции в Медиацентре Украина.

"Всего собрано 432 случая пыток на ВОТ, среди которых 128 — в Херсонской области, 119 — Киевской, 76 — Харьковской, 34 — в Запорожской, 28 — в Черниговской, 15 — в Сумской, 12 — в Николаевской, 10 — в Донецкой, 6 – в Луганской и 4 в Автономной республике Крым", – заявила правозащитница.

По словам Анастасии, реестр объединяет аналитические исследования и точное описание военных преступлений, совершенных россиянами на временно оккупированных территориях. Собранная база наглядно показывает объем трагедии.

Анастасия Малинка рассказала о количестве военных преступлений россиян

"Эта работа была, конечно, очень непростой. Приходилось постоянно работать с болью, страданием... Но вместе с тем были моменты, когда наступали моменты такой щемящей радости за украинцев, за то, что украинцы оказывали сильное сопротивление, сопротивление оккупантам. Украинцы не хотят жить под российским протекторатом. Они либо оказывали активное сопротивление, либо показывали недовольство оккупационными властями ", — подчеркивает Анастасия Малинка.

Факты пыток и военных преступлений были собраны в период с 24 февраля 2022 по 31 августа 2023 года. Главная цель такой работы – создать полноценный ресурс, памятную книгу, которая сохранит и зафиксирует данные о масштабе преступлений россиян против гражданского населения. В последствии эти данные могут быть использованы в международных судах.

В настоящее время сбор фактов продолжается. По понятным причинам не удается установить и задокументировать военные преступления, совершенные россиянами на оккупированных территориях Украины.

"Мы продолжаем собирать информацию. Если вы стали жертвами или свидетелями, то мы призываем сообщать о таких случаях", — отметила правозащитница.

Передать информацию о военных преступлениях россиян можно по электронной почте: [email protected].

"Черный реестр" пыток содержит реальные истории

Менеджер по правам человека Всемирной организации против пыток Мария Квицинская отметила, что их работа будет продолжаться. Планируется создать дорожную карту расследования пыток и насильственных исчезновений, чтобы уже зафиксированные случаи стали частью уголовных производств, а виновные в военных преступлениях были наказаны.

Реестр переведен на английский язык для того, чтобы о военных преступлениях россиян смогли узнать и за рубежом, а кроме того, это позволит донести информацию о злодеяниях оккупантов всем заинтересованным международным партнерам.

Скачать "Черный реестр" можно бесплатно по ссылке.

Напомним, ранее руководитель департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генерального прокурора Юрий Белоусов рассказывал "Телеграфу" о преступлениях россиян и количестве зарегистрированных случаев военных злодеяний.