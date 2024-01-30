Де найбільше катували українців? Правозахисниця розповіла про воєнні злочини росіян

Реєстр поєднує аналітичні дослідження та точний опис воєнних злочинів

Воєнні злочини, що були скоєні російськими окупантами на території України, увійшли до спеціального архіву. Його назва — "Чорний реєстр випадків страт, катувань і жорстокого поводження з цивільним населенням на тимчасово окупованих територіях України". Найбільша кількість зареєстрованих випадків на Київщині та Херсонщині.

Про це розповіла інформаційна менеджерка правозахисної асоціації Freerights Анастасія Малинка під час пресконференції у Медіацентрі Україна.

"Всього зібрано 432 випадки катувань на ТОТ, серед яких 128 — у Херсонській області, 119 — Київській, 76 — Харківській, 34 — в Запорізькій, 28 — в Чернігівській, 15 — в Сумській, 12 — в Миколаївській, 10 — в Донецькій, 6 — в Луганській і 4 в Автономній республіці Крим", — доповіла правозахисниця.

За словами пані Анастасії реєстр поєднує аналітичні дослідження та точний опис воєнних злочинів, вчинених росіянами на тимчасово окупованих територіях. Зібрана база наочно демонструє обʼєм трагедії.

Анастасія Малинка розповіла про кількість воєнних злочинів росіян

"Ця робота була, звісно, дуже непростою. Доводилося постійно працювати із болем, стражданням… Але, разом з тим, були моменти, коли наставали моменти такої щемливої радості за українців, за те, що українці робили сильний опір, опір окупантам. Українці не хочуть жити під російським протекторатом. Вони або чинили активний опір, або показували незадоволення окупаційною владою", — підкреслює Анастасія Малинка.

Факти катувань та воєнних злочинів були зібрані у період з 24 лютого 2022 року по 31 серпня 2023 року. Головна мета такої роботи — створити повноцінний ресурс, пам'ятну книгу, що збереже та зафіксує дані про масштаб злочинів росіян проти цивільного населення. Надалі ці дані можуть бути використані у міжнародних судах.

Наразі збір фактів продовжується. Зі зрозумілих причин не вдається встановити та задокументувати воєнні злочини, скоєні росіянами на досі окупованих територіях України.

"Ми продовжуємо збирати інформацію. Якщо ви стали жертвами чи свідками, то ми закликаємо повідомляти про такі випадки", — зазначила правозахисниця.

Надіслати інформацію про воєнні злочини росіян можна на електронну пошту: [email protected].

Чорний реєстр катувань містить реальні історії

Менеджерка з прав людини Всесвітньої організації проти катувань Марія Квіцінська зауважила, що їхня робота продовжуватиметься. Планується створити дорожню карту розслідування катувань і насильницьких зникнень, щоб вже зафіксовані випадки стали частиною кримінальних проваджень, а винні у воєнних злочинах були покарані.

Наразі реєстр перекладено англійською для того, щоб про воєнні злочини росіян змогли дізнатися і за кордоном, а крім того, це дасть змогу донести інформацію про злодіяння росіян всім зацікавленим міжнародним партнерам.

Завантажити "Чорний реєстр" можна безплатно за посиланням.

Нагадаємо, раніше керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов розповідав "Телеграфу" про злочини росіян та кількість зареєстрованих випадків воєнних злодіянь.