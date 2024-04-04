У Харкові, де вночі "Шахеди" вбили людей, нові вибухи: що відомо

В одному з районів у небо піднімаються клуби диму

Під час повітряної тривоги у Харкові, який у ніч проти 4 квітня активно обстрілювали російські окупанти, знову пролунали потужні вибухи.

Про це у своєму Telegram-каналі написав мер міста Ігор Терехов. Він звернувся до громадян із проханням бути обережнішими.

"Загроза застосування ракет із балістичною траєкторією польоту", — пишуть моніторингові канали.

В інших Telegram-каналах тим часом зазначають, що за попередньою інформацією, удару по місту було завдано крилатою ракетою Х-59. Над місцем прильоту в небо здіймаються клуби диму.

Жителів Харкова та області просять залишатися у безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги, оскільки є ймовірність повторних ударів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 4 квітня російські загарбники атакували Харків. У місті лунали потужні вибухи. Для обстрілу окупанти застосовували безпілотниками "Шахед"/"Герань" із боку Білгородської області. Вони завдали щонайменше чотири удари.

В результаті в одному з багатоповерхових будинків пошкоджено верхні поверхи, а також пошкодження отримали приватні будинки. Після того, як на місце одного з прильотів прибули рятувальники, загарбники завдали ще одного удару. Троє із них загинули. Також загинула ще одна жінка.