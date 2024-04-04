Загинули рятувальники, поранено медсестру та поліцейського: вночі росіяни завдали підлих ударів по Харкову (відео)

Росіяни продовжують чинити військові злочини проти мирних українців

У ніч проти 4 квітня росіяни обстріляли Харків безпілотниками "Шахед"/"Герань" з боку Бєлгородської області. Вони атакували місто кількома хвилями БПЛА, є влучання в житлові будинки, постраждалі та загиблі.

Як повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов, окупанти завдали по Харкову щонайменше чотири удари, в одній із багатоповерхівок пошкоджено верхні поверхи, також постраждали приватні будинки. Коли на місце одного з прильотів прибули рятувальники та розпочали роботу, росіяни завдали повторного удару, загинуло троє з них. Окрім того, загинула жінка.

"Щонайменше 10 людей отримали поранення внаслідок атаки окупантів на Харків. 49-річний чоловік перебуває у важкому стані, інші пацієнти – у середньому та легкому стані. Серед постраждалих – медсестра Обласного центру екстреної медичної допомоги, яка у складі бригади приїхала на виклик та отримала травми від повторного удару", — написав Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що на місці одного з прильотів почалася пожежа. На місці іншого обрушилися плити житлового будинку. Загалом, за попередніми даними, було три прильоти по житлових будинках у кількох районах міста. У деяких районах Харкова можливі перебої зі світлом. Також пошкоджено щонайменше три автомобілі ДСНС.

Рятувальники витягли з-під завалів чоловіка, заблокованого після удару РФ по Новобаварському району Харкова, повідомляє "Суспільне". Для цього рятувальникам довелося підіймати плити перекриття будинку. Чоловік був у свідомості, він попросив води, але пересуватися сам не може.

За словами керівника Харківської обласної прокуратури Олександра Фільчакова, під час атаки на Харків поранено також співробітника поліції. Він уточнив, що росіяни випустили по Харкову не менше шести БПЛА. Один із них влучив у триповерхівку, інший до 16-поверхового будинку, ще декілька — у приватний сектор.

Як повідомляв "Телеграф", представник ГУР МОУ Андрій Юсов заявив, що повідомлення, що РФ нібито готує наступ на Харків — ІПСО. Сили оборони не фіксують формування ударних груп супротивника для повторних нападів на Україну.