Війна — день 771: окупанти тиснуть під Бахумутом і роздмухують паніку в Україні

Оперативно про головне за добу

Росіяни продовжують атакувати позиції ЗСУ на сході України й ставлять у пріоритет захоплення міста Часів Яр біля Бахмута. У разі успіху ця стратегічна висота дозволить їм отримати перевагу в районі та розвинути наступ. При цьому в західних ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що у ЗСУ побоюються того, що не зможуть утримати російський тиск через брак озброєння та боєприпасів. На тлі цього активізувалися і пропагандисти, які активно намагаються посіяти паніку серед українців повідомленнями про наступ окупантів на Харків та атаки з боку Білорусі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 4 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Окупанти запустили дрони з Білгородської області. Близько 5 штук було зафіксовано у безпосередній близькості від Харкова

00:00 Журналіст Андрій Цаплієнко спростував інформацію з мережі про те, що росіянам вдалося захопити Іванівське (біля Бахмута). Він зазначив, що українські військові у цьому районі кажуть, що окупанти контролюють не більше ніж 60% населеного пункту.

Про те, що відбувалося 1 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 768: росіяни "буксують" на фронті, але продовжують бомбардування міст

Із ситуацією в Україні за 2 квітня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 769: окупанти прориваються на бахмутському напрямку попри втрати

Інформацію за 3 березня дивіться за посиланням: Війна — день 770: окупанти завзято атакують позиції ЗСУ, а в Росії лунають вибухи