Війна — день 769: окупанти прориваються на бахмутському напрямку, незважаючи на втрати

Оперативно про головне за добу

Бої в Україні не вщухають ні на добу, а найскладнішою ситуація залишається на Новопавлівському та Авдіївському напрямах, проте серйозного просування у ворога немає. При цьому з’явилися тривожні новини про те, що окупанти змогли зайняти висоти міста Часів Яр біля Бахмута, що може надати їм перевагу при подальших спробах наступати в цьому районі. При цьому експерти вважають, що Україна має дефіцит військовослужбовців, яких насилу вистачає, щоб утримати фронт і точно не вистачить для того, щоб повернути свої території.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 2 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Росія має ще дуже багато авіабомб вагою в 1,5 тонни кожна, каже спікер Повітряних сил Євлаш. За його словами, кожної такої вистачить, щоб знести дев’ятиповерховий будинок, але здебільшого їх використовують для виснаження української ППО у прифронтових областях.

З ситуацією в Україні за 30 березня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 766: Україна відновлює енергосистему та розмірковує про можливий наступ

Інформацію за 31 березня дивіться за посиланням: Війна — день 767: загарбники просуваються під Авдіївкою і нещадно бомбардують Україну

Про те, що відбувалося 1 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 768: росіяни "буксують" на фронті, але продовжують бомбардування міст