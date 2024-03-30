Війна — день 766: Україна відновлює енергосистему та обмірковує можливий наступ

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 30 березня 2024 року. Минула доба ознаменувалася низкою подій, — серед іншого, російські окупанти потужно вдарили по енергосистемі України, через що в низці областей почалися аварійні відключення електрики, і під загрозою опинилася ще й Молдова. У зв’язку з цим було терміново проведено Ставку на чолі з новим секретарем РНБО Олександром Литвенком. Колишній секретар РНБО Олексій Данілов отримав посаду нового посла України у Молдові.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 30 березня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Президент України Володимир Зеленський дав нове інтерв’ю The Washington Post, у якому визнав, що Україна буде змушена поступово відступати, якщо США й надалі затягуватимуть допомогу. За його словами, завдяки розумним крокам українські військові змогли стабілізувати фронт після втрати Авдіївки, і якщо він залишиться стабільним, Україна зможе озброїти та навчити нові бригади у тилу для проведення нового контрнаступу цього року.

Водночас військовий аналітик, ветеран АТО Євген Дикий упевнений, що Україна вже проґавила момент, щоб піти у наступ у 2024 році, і тепер є два сценарії розвитку подій.

Карта бойових дій від DeepState станом на початок доби виглядає так:

Карта бойових дій в Україні від DeepState 30.03.2024

З ситуацією в Україні за 27 березня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 763: росіяни знову націлилися на Харків, а у Бєлгороді гримлять вибухи

Інформацію за 28 березня дивіться за посиланням: Війна — день 764: Росія продовжує втрачати авіацію і готує новий великий наступ

Про те, що відбувалося 29 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 765: російські терористи продовжують терор українських міст з повітря