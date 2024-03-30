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Війна — день 766: Україна відновлює енергосистему та обмірковує можливий наступ

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Настав новий день спротиву російським окупантам
Настав новий день спротиву російським окупантам. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 30 березня 2024 року. Минула доба ознаменувалася низкою подій, — серед іншого, російські окупанти потужно вдарили по енергосистемі України, через що в низці областей почалися аварійні відключення електрики, і під загрозою опинилася ще й Молдова. У зв’язку з цим було терміново проведено Ставку на чолі з новим секретарем РНБО Олександром Литвенком. Колишній секретар РНБО Олексій Данілов отримав посаду нового посла України у Молдові.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 30 березня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Президент України Володимир Зеленський дав нове інтерв’ю The Washington Post, у якому визнав, що Україна буде змушена поступово відступати, якщо США й надалі затягуватимуть допомогу. За його словами, завдяки розумним крокам українські військові змогли стабілізувати фронт після втрати Авдіївки, і якщо він залишиться стабільним, Україна зможе озброїти та навчити нові бригади у тилу для проведення нового контрнаступу цього року.

Водночас військовий аналітик, ветеран АТО Євген Дикий упевнений, що Україна вже проґавила момент, щоб піти у наступ у 2024 році, і тепер є два сценарії розвитку подій.

Карта бойових дій від DeepState станом на початок доби виглядає так:

Карта бойових дій в Україні від DeepState 30.03.2024
Карта бойових дій в Україні від DeepState 30.03.2024

З ситуацією в Україні за 27 березня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 763: росіяни знову націлилися на Харків, а у Бєлгороді гримлять вибухи

Інформацію за 28 березня дивіться за посиланням: Війна — день 764: Росія продовжує втрачати авіацію і готує новий великий наступ

Про те, що відбувалося 29 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 765: російські терористи продовжують терор українських міст з повітря