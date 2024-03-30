Война — день 766: Украина восстанавливает энергосистему и рассуждает о возможном наступлении

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 30 марта 2024 года. Минувшие сутки ознаменовались рядом событий, — среди прочего, российские оккупанты мощно ударили по энергосистеме Украины, из-за чего в ряде областей начались аварийные отключения электричества, и под угрозой оказалась еще и Молдова. В связи с этим была срочно проведена Ставка во главе с новым секретарем СНБО Александром Литвенко. Бывший секретарь СНБО Алексей Данилов получил должность нового посла Украины в Молдове.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 30 марта, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Президент Украины Владимир Зеленский дал новое интервью The Washington Post, в котором признал, что Украина будет вынуждена постепенно отступать, если США и дальше будут затягивать помощь. По его словам, благодаря разумным шагам украинские военные смогли стабилизировать фронт после потери Авдеевки и если он останется стабильным, Украина сможет вооружить и обучить новые бригады в тылу для проведения нового контрнаступления в этом году.

Вместе с тем военный аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий уверен, что Украина уже упустила момент, чтобы пойти в наступление в 2024 году, и теперь есть два сценария развития событий.

Карта боевых действий от DeepState по состоянию на начало суток выглядит следующим образом:

Карта боевых действий в Украине от DeepState 30.03.2024

С ситуацией в Украине за 27 марта можно ознакомиться в материале: Война — день 763: россияне снова нацелились на Харьков, а в Белгороде гремят взрывы

Информацию за 28 марта смотрите по ссылке: Война — день 764: Россия продолжает терять авиацию и готовит новое большое наступление

О том, что происходило 29 марта, читайте в материале: Война — день 765: российские террористы продолжают террор украинских городов с воздуха