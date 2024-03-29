"Тепер під загрозою і Молдова": Зеленський після Ставки зробив гучну заяву

Говорили про удари по енергетиці та постачання зброї

У п’ятницю, 29 березня, відбулась чергова Ставка, у якій вперше взяв участь новопризначений секретар РНБО Олександр Литвиненко. На якій обговорили два важливих питання, і одне з них — терористичні удари Росії по енергетиці України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, виклик стоять серйозні.

У першу чергу, на засіданні мова велась про ранкову чергову атаку російських терористів на українську енергетику. На Ставці були присутні прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, голови правлінь "Укренерго" та "Нафтогазу" Володимир Кудрицький та Олексій Чернишов, які доповіли про поточний стан та рівень нанесених руйнувань.

Після цього, за словами Зеленського, спільно прийняли рішення щодо упровадження дієвих способів захисту енергосистеми.

Президент нагадав, що основною ціллю Росії цього ранку під час ракетної атаки були Канівська та Дністровська ГЕС.

"Країна-терорист хоче повторення екологічної катастрофи на Херсонщині. Але тепер під загрозою не лише Україна, а й Молдова", — повідомляє голова держави.

Він зауважив, що у разі пошкодження ГЕС "вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно не зупинити її в Україні".

Другим питанням, якому приділили увагу, було постачання зброї на найближчий час і на перспективу. Першочергова потреба у ППО, адже інтенсивні російські ракетні атаки виснажують запаси, які не так швидко можуть поповнюватися.

"Доручив посилити роботу з партнерами. Розраховуємо на їхню швидку реакцію", — підсумував Зеленський.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України повідомив про оновлення РНБО. Він озвучив 5 завдань та розповів, чим займеться колишній голова Олексій Данілов.