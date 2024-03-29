Є "прильоти": на Львівщині та Івано-Франківщині розповіли про наслідки нічної атаки РФ

Ворог знову бив по критичній інфраструктурі

В ніч на п’ятницю, 29 березня, Росія атакувала Україну ракетами та дронами, вибухи прогриміли у багатьох областях. Гучно було також на Львівщині та Івано-Франківщині.

Найголовніше ― обійшлось без жертв. Два "прильоти" зафіксовані на Львівщині, повідомляє голова Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький.

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Наслідки атаки 29.03 для Львова та області

Ворог спрямував на регіон дві ракети типу "Кинджал" та 11 безпілотників. Ракети не вдалось збити, є "прильоти". Усі дрони були знищені, та їхні уламки пошкодили об’єкт критичної інфраструктури. Без постраждалих та жертв.

"Усі 11 безпілотників воїни ПвК "Захід" знищили! Ракети, на жаль, збити не вдалося.

Уламки ворожої зброї пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури у нашій області. На щастя, обійшлося без загиблих та травмованих", ― написав Козицький.

Голова Львівської ОВА зазначив, що усі системи життєзабезпечення працюють у штатному режимі. Він подякував силам ППО та усім мешканцям, які не ігнорують тривоги.

Росія атакувала вночі Івано-Франківщину

Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації (ОДА) Світлана Онищук повідомила, що ціллю Росії став об’єкт критичної інфраструктури. Без жертв.

"Росіяни вкотре здійснили масовану атаку по українських містах, застосувавши різні типи озброєння. Не оминула загроза і Прикарпаття. Ціллю ворога став об'єкт критичної сфери.

На щастя, обійшлося без жертв. На світанку наші відважні захисники неба знешкодили повітряні цілі", ― написала Онищук.

Нагадаємо, що вночі та вранці Росія обстріляла українські міста дронами-камікадзе та ракетами різних типів. Комбінована атака тривала 9 годин. Ворог застосував 99 повітряних цілей, з яких 84 знищила ППО.

Вночі Росія обстріляла декілька населених пунктів Дніпропетровської області. Вибухи прогриміли у Дніпровському, Павлоградському, Кам'янському та Криворізькому районах. Над Дніпром збили ракети. Ворог цілив по об’єктах енергетичної системи, є пошкодження критичної інфраструктури.

В "Укренерго" повідомили про наслідки нічної атаки. Росія пошкодила великі станції. У двох областях були введені графіки відключень електроенергії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, у яких місцях безпечніше ховатись під час повітряної тривоги. Ця інформація допоможе зберегти життя.