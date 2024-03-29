Продовжують грати з вогнем? Дві російські ракети загубилися в Молдові, а в країні, що є членом НАТО шукають "шахед"

В Повітряних силах поки що не підтверджують інформацію, що вночі російські ракети перелетіли за територію України.

Під час нічної атаки 29 березня дві російські ракети залетіли на територію Молдови. Помічено було повітряні цілі в районі села Наславча.

Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко. Подробиці щодо цього він виклав у своєму Telegram.

"Дві ракети Х-101 увійшли в повітряний простір Молдови в районі села Наславча. Схоже, Росія демонстративно перетинає повітряний простір інших країн своїми ракетами, показуючи наскільки вона на всіх клала. Хоча ВП Молдови перетиналося російськими ракетами з 2022 року неодноразово, що неодноразово, відсутністю цієї країни ППО, достатнього для ефективного перехоплення російських ракет.", — написав він.

Влада Молдови вже прокоментувала інформацію щодо російських ракет на своїй території. Там заявили, що інформація не відповідає дійсності.

"Що стосується інформації про те, що російські ракети могли пролетіти минулої ночі над повітряним простором Республіки Молдова, відзначимо, що всі системи спостереження та моніторингу повітряного простору не зафіксували будь-якого несанкціонованого проникнення, що також підтвердила українська влада.", — йдеться у повідомленні.

При цьому в повідомленні зазначили, що прикордонна поліція о 05.40 зафіксувала вибухи на території України поблизу кордону з Республікою Молдова. Офіційний Київ нібито підтвердив, що в районі міста Новодністровська сталися три пуски ракет.

Відстань між двома названими населеними пунктами

В Повітряних силах поки що не підтверджують інформацію, що вночі російські ракети перелетіли за територію України.

Крім того, російський "шахед" під час атаки на Україну в ніч проти 29 березня залетів на територію Румунії. Місцеві ЗМІ повідомили, що безпілотник впав на Великий острів Браєла.

Видання зазначає, що про інцидент повідомили місцеві жителі. Вони поскаржилися на дивні звуки та надали правоохоронцям відео. На ролику видно великий безпілотник.

На місце, де було помічено БПЛА, спрямовано кілька пошукових груп армії.

Така ситуація сталася не вперше. Інциденти з російськими БПЛА, які збиваються з курсу та залітають на територію Румунії, відбуваються із завидною регулярністю. Варто додати, що ця країна є членом НАТО з 2014 року.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у вересні в Румунії повторно стався інцидент з БПЛА. За 14 кілометрів від кордону з Україною виявили фрагменти, які, ймовірно, є частиною безпілотника. Їх знайшли у районі сіл Нуферу та Вікторія після чергової атаки окупантів на Одеську область.