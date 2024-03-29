Продолжают играть с огнем? Две российские ракеты потерялись в Молдове, а в стране-члене НАТО ищут "шахед"

В воздушных силах пока не подтверждают информацию, что ночью российские ракеты перелетели на территорию Украины.

Во время ночной атаки 29 марта две российские ракеты залетели на территорию Молдовы. Замечены воздушные цели были в районе села Наславча.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Подробности на этот счет он изложил в своем Telegram.

"Две ракеты Х-101 вошли в воздушное пространство Молдовы в районе села Наславча. Похоже, Россия демонстративно пересекает воздушное пространство других стран своими ракетами, показывая насколько она на всех клала. Хотя, ВП Молдовы пересекалось российскими ракетами с 2022 года неоднократно, что обусловлено просто отсутствием у этой страны ПВО, достаточного для эффективного перехвата российских ракет.", — написал он

Власти Молдовы уже прокомментировали информацию насчет российских ракет на своей территории. Там заявили, что информация не соответствует действительности.

"Что касается информации о том, что российские ракеты могли пролететь минувшей ночью над воздушным пространством Республики Молдова, отметим, что все системы наблюдения и мониторинга воздушного пространства не зафиксировали какого-либо несанкционированного проникновения, что также подтвердили украинские власти.", — говорится в сообщении.

При этом в сообщении говорится, что пограничная полиция в 05:40 зафиксировала взрывы на территории Украины близ границы с Республикой Молдова. Официальный Киев, якобы, подтвердил, что в районе города Новоднестровска произошли три пуска ракет.

Расстояние между двумя названными населенными пунктами

В воздушных силах пока не подтверждают информацию, что ночью российские ракеты перелетели на территорию Украины.

Кроме того, российский "шахед" во время атаки на Украину в ночь на 29 марта залетел на территорию Румынии. Местные СМИ сообщили, что беспилотник упал на Большой остров Браила.

Издание отмечает, что об инциденте сообщили местные жители. Они пожаловались на странный шум и предоставили правоохранителям видео. На ролике виден крупный беспилотник.

На место, где был замечен БПЛА направлено несколько поисковых групп армии.

Такая ситуация произошла не впервые. Инциденты с российскими БПЛА, которые сбиваются с курса и залетают на территорию Румынии происходят с завидной регулярность. Стоит добавить, что эта страна является членом НАТО с 2014 года.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в сентябре в Румынии повторно произошел инцидент с БПЛА. В 14 километрах от границы с Украиной обнаружили фрагменты, которые, вероятно, являются частью беспилотника. Их нашли в районе сел Нуферу и Виктория после очередной атаки оккупантов на Одесскую область.