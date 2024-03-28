До врага по баллистике 10 км: как живет под ежедневными обстрелами Белополье на Сумщине (репортаж)

Враг бьет по жилым домам, вынуждая украинцев бежать из собственного дома

Армия РФ регулярно атакует Сумскую область из-за чего в регионе объявили массовую эвакуацию. 25 марта враг нанес удары по Белополью, в результате чего пострадали не только жилые дома, но школа и Центр детского и юношеского творчества.

Корреспондент Телеграфа" Ян Доброносов побывал в Белополье, где пообщался с местными жителями об атаках оккупантов. Мэр города Юрий Зарко рассказал, как живет Белополье в таких условиях.

Сумская область находится на границе с Россией, из-за чего регулярно поддается атакам врага. Из-за этого местные жители вынуждены постоянно прятаться в укрытиях или подвалах. Во время атаки на Белополье 25 марта в городе была разрушена школа, которую враг принял за очередную "базу НАТО". На кадрах видно, что от 2-этажного здания практически ничего не осталось: стены разрушены, перекрытия между этажами упали, повылетали окна.

Центр детского и юношеского творчества пострадал немного меньше: на фасаде следы от осколков, окна забиты фанерой, а крыше следы копоти, а перед зданием воронка от взрыва. Жители показывают, во что Россия превратила их дома — некоторым чудом удалось выжить.

"Видите деревяшки? Они упали. А вот моя кровать. Если бы я легла спать раньше, эти бы деревяшки на кровати меня просто бы убили. Обычно я ложусь в 21:45, а тут решила до конца послушать (YouTube — ред.). Если бы я легла спать вовремя, то погибла", — говорит пенсионерка.

Мэр Белополья Юрий Зарко рассказал корреспонденту "Телеграфа", что враг стал чаще обстреливать Сумскую область, в частности Белополье. Россияне используют артиллерию, "Шахеды", ФАБы нового образца ФАБ-УМПК (управляемая модификация планируемая корректируемая). Из-за того, что расстояние по баллистике от Белополья до границы РФ составляет 10 км, снаряды долетают иногда даже быстрее, чем объявляют тревогу.

"Из-за прилетов есть погибшие, раненные и повреждения. Сейчас люди стали больше прислушиваться к тревоге. Три последних раза прилет был через 2 минуты после объявления опасности", — рассказал Юрий Зарко.

Местные жители организовали штаб, в который приносят вещи для нуждающихся, чьи дома разбомбили российские солдаты. Также пострадавшим предлагают жилье и не забывают о домашних животных.

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