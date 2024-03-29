Есть "прилеты": на Львовщине и Ивано-Франковщине рассказали о последствиях ночной атаки РФ

Враг снова бил по критической инфраструктуре

В ночь на пятницу, 29 марта, Россия атаковала Украину ракетами и дронами, взрывы прогремели во многих областях. Громко было также на Львовщине и Ивано-Франковщине.

Самое главное – обошлось без жертв. Два "прилета" зафиксированы на Львовщине, сообщает глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.

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Последствия атаки 29.03 для Львова и области

Враг направил на регион две ракеты типа "Кинжал" и 11 беспилотников. Ракеты не удалось сбить, есть "прилеты". Все дроны были уничтожены, но их обломки повредили объект критической инфраструктуры. Без пострадавших и жертв.

"Все 11 беспилотников воины ПвК "Захид" уничтожили! Ракеты, к сожалению, сбить не удалось".

Обломки вражеского оружия повредили объект критической инфраструктуры в нашей области. К счастью, обошлось без погибших и травмированных", — написал Козицкий.

Глава Львовской ОВ отметил, что все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Он поблагодарил силі ПВО и всех жителей, которые не игнорируют тревоги.

Россия атаковала ночью Ивано-Франковскую область

Глава Ивано-Франковской областной государственной администрации (ОГА) Светлана Онищук сообщила, что целью России стал объект критической инфраструктуры. Без жертв.

"Россияне в очередной раз совершили массированную атаку по украинским городам, применив разные типы вооружения. Не обошла угроза и Прикарпатье. Целью врага стал объект критической сферы.

К счастью, обошлось без жертв. На рассвете наши отважные защитники неба обезвредили воздушные цели", — написала Онищук.

Напомним, что ночью и утром Россия обстреляла украинские города дронами-камикадзе и ракетами разных типов. Комбинированная атака продолжалась 9 часов. Враг применил 99 воздушных целей, из которых 84 уничтожила ПВО.

Ночью Россия обстреляла несколько населенных пунктов Днепропетровской области. Взрывы прогремели в Днепровском, Павлоградском, Каменском и Криворожском районах. Над Днепром сбили ракеты. Враг целил по объектам энергетической системы, есть повреждения критической инфраструктуры.

В "Укрэнерго" сообщили о последствиях ночной атаки. Россия повредила большие станции. В двух областях были введены графики отключения электроэнергии.

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