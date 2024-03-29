"Теперь под угрозой и Молдова": Зеленский после Ставки сделал громкое заявление

Говорили об ударах по энергетике и поставках оружия

В пятницу, 29 марта, состоялась очередная Ставка, в которой впервые принял участие новый секретарь СНБО Александр Литвиненко. На которой обсудили два важных вопроса, и один из них — террористические удары России по энергетике Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, вызовы стоят серьезные.

В первую очередь, на заседании речь шла об утренней очередной атаке российских террористов на украинскую энергетику. На Ставке присутствовали премьер-министр Денис Шмигаль, министр энергетики Герман Галущенко, главы правлений "Укрэнерго" и "Нефтегаза" Владимир Кудрицкий и Алексей Чернышев, доложившие о текущем состоянии и уровне нанесенных разрушений.

После этого, по словам Зеленского, совместно было принято решение о внедрении действенных способов защиты энергосистемы.

Президент напомнил, что основной целью России в это утро во время ракетной атаки были Каневская и Днестровская ГЭС.

"Страна-террорист хочет повторения экологической катастрофы в Херсонской области. Но теперь под угрозой не только Украина, но и Молдова", — сообщает глава государства.

Он отметил, что в случае повреждения ГЭС "вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине".

Вторым вопросом, которому уделили внимание, это поставки оружия на ближайшее время и на перспективу. Первоочередная потребность в ПВО, ведь интенсивные российские ракетные атаки истощают запасы, которые не столь быстро могут восполняться.

"Поручил усилить работу с партнерами. Рассчитываем на их скорую реакцию", — подытожил Зеленский.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины сообщил об обновлении СНБО. Он озвучил 5 заданий и рассказал, чем займется бывший глава Алексей Данилов.