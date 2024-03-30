Відбивалися три години: вночі росіяни атакували Україну "шахедами" і не тільки, є приліт

Росія продовжує терор України з повітря

У ніч на суботу, 30 березня, росіяни атакували Україну ракетами та "шахедами". Вони використали 12 ударних безпілотників, 9 з яких було знищено силами ППО нашої країни.

"Вночі 30 березня 2024 року ворог вдарив по Донеччині 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також безпілотниками з мису Чауда (Крим). Всього зафіксовано пуски 12 ударних БПЛА "Shahed-136/131", дев’ять з них було знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України в межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей", — повідомили у Повітряних силах України.

Речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що минулої ночі під ударом ворога були південні та південно-східні регіони. Два "шахеди" рухалися з акваторії Чорного моря і були знищені, ще чотири сили ППО відпрацювали в межах Дніпропетровської області, один — у Херсонській. Загалом у південній операційній зоні було знищено сім безпілотників.

"Разом із силами ППО в нашій операційній зоні ми близько трьох годин відбивали атаку безпілотників, яка була спрямована, очевидно, знову на енергетичну інфраструктуру", — зазначила Гуменюк.

За її словами, на Одещині влучань немає, проте на Дніпропетровщині уламки, що впали, призвели до пожежі на елеваторі. Її було оперативно ліквідовано. Обійшлося без постраждалих та критичних руйнувань.

Гуменюк додала, що під час цієї атаки росіяни намагалися виявити та обійти системи нашої ППО. Це може говорити про те, що вони готуються до нових потужніших ударів по Україні.

"Ми вже акцентували увагу, що після знищення А-50 у ворога є проблеми з отриманням інформації, внаслідок чого вони активізують діяльність безпілотних розвідників. Небезпека з Чорного моря зберігається доти, доки ворог тримає ракетоносії, і ми знаємо, що вони оснащені ракетами типу "Калібр". Загальний залп тих носіїв, які вони ховають у бухтах, наразі обліковується як 50", — пояснила речник.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив, що в межах області було збито чотири "шахеди". Вже вранці 30 березня росіяни вдарили безпілотником по Нікополю.

"З ворожої атаки в районі почався і ранок. Окупанти потрапили дроном-камікадзе Нікополем. Пошкоджено інфраструктурний об’єкт", — написав він у Telegram.

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін повідомив, що вночі ворог атакував Полтавщину БпЛА. Сталося кілька влучань в інфраструктурний об’єкт на території Полтавського району. На щастя обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, ветеран АТО Євген Дикий пояснив, чому Росія б’є по енергосистемі України після зими. Він також спрогнозував, чи зможе ворог знищити її.