Росіяни майже повністю знищили Зміївську ТЕС: масштаб руйнувань жахає

Зараз на станції все ще триває розбір завалів та оцінка наслідків

Зміївська теплоелектростанція у Харківській області після ракетних ударів російських терористів 22 березня фактично повністю знищена. Неможливо навіть точно оцінити масштаб руйнувань та дати будь-які прогнози щодо її відновлення.

Про це повідомили у "Центренерго". Зазначається, що ступінь руйнування блоків ТЕС варіюється від повного до значного.

"Знищено всі блоки, пошкоджено допоміжне обладнання. Ступінь руйнування різний, від повного — до значного. Зараз на підприємстві триває розбір завалів і немає доступу до більшої частини обладнання. Тому можливостей більш точно оцінити масштаб пошкоджень, точні цифри щодо суми, необхідної для відновлення, а також будь-яких прогнозів стосовно часу ремонтів — немає", – сказано у повідомленні.

Зміївська ТЕС – теплова електростанція, є найбільшим енергогенеруючим об'єктом Слобожанщини. Основним видом діяльності є виробництво електричної енергії, що відпускається в електричну мережу по лініях 110 кВ і 330 кВ, а також централізоване теплопостачання, водопостачання та водовідведення.

Останні атаки росіян на обʼєкти енергоінфраструктури виявились найбільш нищівними. Точність російських ракет, порівняно з попередніми атаками, змінилась не на нашу користь.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які наслідки матимуть російські удари по енергетичній системі України. Ексміністр енергетики Іван Плачков розповів про нюанси відновлення постраждалих об’єктів.

Також "Телеграф" розбирався у тому, чи можливий повний блекаут в країні та чи витримає енергосистема ще бодай одну подібну атаку до тої, що була 22 березня, а також чому Кремль саме зараз знищує енергосистему, коли зима вже минула.