Россияне почти полностью уничтожили Змиевскую ТЭС: масштаб разрушений ужасает

Сейчас на станции продолжается разбор завалов и оценка последствий

Змиевская теплоэлектростанция в Харьковской области после ракетных ударов российских террористов 22 марта фактически полностью уничтожена. Невозможно даже точно оценить масштаб разрушений и дать какие-либо прогнозы по ее восстановлению.

Об этом сообщили в "Центрэнерго". Отмечается, что степень разрушения блоков ТЭС варьируется от полной к значительной.

"Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полной до значительной. Сейчас на предприятии продолжается разбор завалов и нет доступа к большей части оборудования. Поэтому возможностей более точно оценить масштаб повреждений, точные цифры относительно суммы, необходимой для восстановления, а также каких-либо прогнозов относительно времени ремонтов — нет», – говорится в сообщении.

Змиевская ТЭС – тепловая электростанция, является крупнейшим энергогенерирующим объектом Слобожанщины. Основным видом деятельности является производство электрической энергии, отпускаемой в электрическую сеть по линиям 110 кВ и 330 кВ, а также централизованное теплоснабжение, водоснабжение и водоотвод.

Последние атаки россиян на объекты энергоинфраструктуры оказались наиболее сокрушительными. Точность российских ракет по сравнению с предыдущими атаками изменилась не в нашу пользу.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие последствия будут иметь российские удары по энергетической системе Украины. Экс-министр энергетики Иван Плачков рассказал о нюансах возобновления пострадавших объектов.

Также "Телеграф" разбирался в том, возможен ли полный блекаут в стране и выдержит ли энергосистема еще хотя бы одну подобную атаку к той, что была 22 марта, а также почему Кремль именно сейчас уничтожает энергосистему, когда зима уже прошла.