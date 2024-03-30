Отбивались три часа: ночью россияне атаковали Украину "шахедами" и не только, есть прилет

Россия продолжает террор Украины с воздуха

В ночь на субботу, 30 марта, россияне атаковали Украину ракетами и "шахедами". Они использовали 12 ударных беспилотников, 9 из которых было уничтожено силами ПВО нашей страны.

"Ночью 30 марта 2024 года враг ударил по Донетчине 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также беспилотниками с мыса Чауда (Крым). Всего зафиксированы пуски 12 ударных БПЛА "Shahed-136/131", девять из них были уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины в пределах Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областей", — сообщили в Воздушных силах Украины.

Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что минувшей ночью под ударом врага были южные и юго-восточные регионы. Два "шахеда" двигались с акватории Черного моря и были уничтожены, еще четыре силы ПВО отработали в пределах Днепропетровской области, один — в Херсонской. Всего в южной операционной зоне было уничтожено семь беспилотников.

"Вместе с силами ПВО в нашей операционной зоне мы около трех часов отбивали атаку беспилотников, которая была направлена очевидно снова на энергетическую инфраструктуру", — отметила Гуменюк.

По ее словам, на Одесчине попаданий нет, однако на Днепропетровщине упавшие обломки привели к пожару на элеваторе, вспыхнул пожар. Он был оперативно ликвидирован. Обошлось без пострадавших и критических разрушений.

Гуменюк добавила, что в ходе этой атаки россияне пытались выявить и обойти системы нашей ПВО. Это может говорить о том, что они готовятся к новым более мощным ударам по Украине.

"Мы уже акцентировали внимание, что после уничтожения А-50 у врага есть проблемы с получением информации, в результате чего они активизируют деятельность беспилотных разведчиков. Опасность с Черного моря сохраняется до тех пор, пока враг держит ракетоносители, и мы знаем, что они оснащены ракетами типа "Калибр". Общий залп тех носителей, которые они прячут в бухтах, сейчас насчитывается как 50", — пояснила спикер.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил, что в пределах области было сбито четыре "шахеда". Уже утром 30 марта россияне ударили беспилотником по Никополю.

"С вражеской атаки в районе началось и утро. Оккупанты попали дроном-камикадзе по Никополю. Поврежден инфраструктурный объект", — написал он в Telegram.

Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин сообщил, что ночью враг атаковал Полтавщину БпЛА. Произошло несколько попаданий в инфраструктурный объект на территории Полтавского района. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, ветеран АТО Евгений Дикий пояснил, почему Россия бьет по энергосистеме Украины после зимы. Он также дал прогноз, сможет ли враг уничтожить ее.