В Одессе прогремели взрывы: город отбивает атаку российских беспилотников

Город атаковали беспилотники российских террористов

В Одессе в ночь на 30 марта прогремели мощные взрывы. Известно, что город отражает атаку российских ударных беспилотников, работает противовоздушная оборона.

О взрывах сообщили собственные корреспонденты "Телеграфа" из города, позже информацию подтвердил мэр Одессы Геннадий Труханов. Он призвал горожан находиться в укрытиях во время воздушной атаки.

Последствия атаки российских террористов пока неизвестны. Над городом идет боевая работа, беспилотники россиян перехватываются и уничтожаются.

Напомним, что ночью и утром 29 марта Россия обстреляла украинские города дронами-камикадзе и ракетами разных типов. Комбинированная атака продолжалась 9 часов. Враг применил 99 воздушных целей, из которых 84 уничтожило ПВО. До этого взрывы прогремели в Днепровском, Павлоградском, Каменском и Криворожском районах. Над Днепром сбили ракеты. Враг целил по объектам энергетической системы, есть повреждение критической инфраструктуры.

Ранее "Телеграф" писал, что в "Укрэнерго" сообщили о последствиях ночной атаки. Россия повредила большие станции. В двух областях были введены графики отключения электроэнергии.