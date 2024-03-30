В Одесі прогриміли вибухи: місто відбиває атаку російських безпілотників

Місто атакували безпілотники російських терористів

В Одесі вночі 30 березня прогриміли потужні вибухи. Відомо, що місто відбиває атаку російських ударних безпілотників, працює протиповітряна оборона.

Про вибухи повідомили власні кореспонденти "Телеграфу" з міста, пізніше інформацію підтвердив мер Одеси Геннадій Труханов. Він закликав містян перебувати в укриттях на час повітряної атаки.

Наслідки атаки російських терористів поки що невідомі. Над містом йде бойова робота, безпілотники росіян перехоплюються та знищуються.

Нагадаємо, що вночі та вранці 29 березня Росія обстріляла українські міста дронами-камікадзе та ракетами різних типів. Комбінована атака тривала 9 годин. Ворог застосував 99 повітряних цілей, з яких 84 знищила ППО. До цього вибухи прогриміли у Дніпровському, Павлоградському, Кам'янському та Криворізькому районах. Над Дніпром збили ракети. Ворог цілив по об’єктах енергетичної системи, є пошкодження критичної інфраструктури.

Раніше "Телеграф" писав, що в "Укренерго" повідомили про наслідки нічної атаки. Росія пошкодила великі станції. У двох областях були введені графіки відключень електроенергії.