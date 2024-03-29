Війна — день 765: російські терористи продовжують террор українських міст з повітря

Оперативно про головне за добу

Настало 29 березня, 765-й день повномасштабної війни проти Росії. Російські терористи продовжують тероризувати українські міста з повітря, використовуючи ударні безпілотники іранського виробництва та ракети. Українська протиповітряна оборона знищує більшість загроз. Але на жаль, дещо долітає до цілі – якою терористи зробили цивільних українців.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 29 березня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Україну атакують іранські ударні безпілотники. Моніторинг повідомляв про 30+ безпілотників у повітрі у різних областях країни. Також терористи влаштували масовану ракетну атаку на Кам'янське Дніпропетровської області.

Про те, що відбувалося 26 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 762: росіяни продовжують тероризувати українські міста, але й у відповідь прилітає

З ситуацією в Україні за 27 березня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 763: росіяни знову націлилися на Харків, а у Білгороді гримлять вибухи

Інформацію за 28 березня дивіться за посиланням: Війна — день 764: Росія продовжує втрачати авіацію і готує новий великий наступ