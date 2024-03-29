Война — день 765: российские террористы продолжают террор украинских городов с воздуха

Оперативно о главном в сутки

Наступило 29 марта, 765-й день полномасштабной войны против России. Российские террористы продолжают терроризировать украинские города с воздуха, используя ударные беспилотники иранского производства и ракеты. Украинская противовоздушная оборона уничтожает большинство угроз. Но, к сожалению, кое-что долетает до цели – которой террористы сделали гражданских украинцев.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 29 марта, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Украину атакуют иранские ударные беспилотники. Мониторинг сообщал о 30+ беспилотниках в воздухе в разных областях страны. Также террористы устроили массированную ракетную атаку на Каменское в Днепропетровской области.

О том, что происходило 26 марта, читайте в материале: Война — день 762: россияне продолжают терроризировать украинские города, но и в ответ прилетает

С ситуацией в Украине за 27 марта можно ознакомиться в материале: Война — день 763: россияне снова нацелились на Харьков, а в Белгороде гремят взрывы

Информацию за 28 марта смотрите по ссылке: Война — день 764: Россия продолжает терять авиацию и готовит новое большое наступление