Война — день 769: оккупанты прорываются на бахмутском направлении несмотря на потери

Оперативно о главном за сутки

Бои в Украине не стихают ни на сутки, а наиболее сложной ситуация остается на Новопавловском и Авдеевском направлениях, однако серьезного продвижения у врага нет. При этом появились тревожные новости о том, что оккупанты смогли занять высоты города Часов Яр возле Бахмута, что может дать им преимущество при дальнейших попытках наступать в этом районе. При этом эксперты считают, что у Украины наблюдается дефицит военнослужащих, которых с трудом хватает, чтобы удержать фронт и точно не хватит для того, чтобы вернуть свои территории.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 2 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 У России есть еще очень много авиабомб весом в 1,5 тонны каждая, говорит спикер Воздушных сил Евлаш. По его словам, каждой такой хватит, чтобы снести девятиэтажный дом, но в основном их используют для истощения украинской ПВО в прифронтовых областях.

С ситуацией в Украине за 30 марта можно ознакомиться в материале: Война — день 766: Украина восстанавливает энергосистему и рассуждает о возможном наступлении

Информацию за 31 марта смотрите по ссылке: Война — день 767: захватчики продвигаются под Авдеевкой и беспощадно бомбят Украину

О том, что происходило 1 апреля, читайте в материале: Война — день 768: россияне "буксуют" на фронте, но продолжают бомбардировки городов