Війна — день 767: загарбники просуваються під Авдіївкою і нещадно бомблять Україну

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують тиснути на низці напрямків і змогли досягти певних успіхів на Авдіївському напрямку, де їм практично вдалося захопити пару населених пунктів ціною величезних втрат. При цьому загарбники також змінили тактику повітряного терору і зробили ставку на використання коригованих авіабомб далекого радіусу ураження, яких за березень вони випустили понад дві тисячі, при тому деякі з них навіть здатні долетіти до Харкова.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 31 березня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Окупанти знову запустили кілька груп БПЛА в Україні. Після роботи ППО загроза зберігається для Одеської, Миколаївської та Хмельницької областей.

Інформацію за 28 березня дивіться за посиланням: Війна — день 764: Росія продовжує втрачати авіацію і готує новий великий наступ

Про те, що відбувалося 29 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 765: російські терористи продовжують терор українських міст з повітря

Із ситуацією в Україні за 30 березня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 766: Україна відновлює енергосистему та розмірковує про можливий наступ