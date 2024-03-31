Война — день 767: захватчики продвигаются под Авдеевкой и беспощадно бомбят Украину

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают давить на ряде направлений и смогли достичь определенных успехов на Авдеевском направлении, где им практически удалось захватить пару населенных пунктов ценой огромных потерь. При этом захватчики также сменили тактику воздушного террора и сделали ставку на использование корректируемых авиабомб дальнего радиуса поражения, которых за март они выпустили более двух тысяч, при том некоторые из них даже способны долететь до Харькова.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 31 марта, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Оккупанты опять запустили несколько групп БПЛА по Украине. После работы ПВО угроза сохраняется для Одесской, Николаевской и Хмельницкой областей.

Информацию за 28 марта смотрите по ссылке: Война — день 764: Россия продолжает терять авиацию и готовит новое большое наступление

О том, что происходило 29 марта, читайте в материале: Война — день 765: российские террористы продолжают террор украинских городов с воздуха

С ситуацией в Украине за 30 марта можно ознакомиться в материале: Война — день 766: Украина восстанавливает энергосистему и рассуждает о возможном наступлении