Война — день 767: захватчики продвигаются под Авдеевкой и беспощадно бомбят Украину
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Оперативно о главном за сутки
Российские оккупанты продолжают давить на ряде направлений и смогли достичь определенных успехов на Авдеевском направлении, где им практически удалось захватить пару населенных пунктов ценой огромных потерь. При этом захватчики также сменили тактику воздушного террора и сделали ставку на использование корректируемых авиабомб дальнего радиуса поражения, которых за март они выпустили более двух тысяч, при том некоторые из них даже способны долететь до Харькова.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 31 марта, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
00:00 Оккупанты опять запустили несколько групп БПЛА по Украине. После работы ПВО угроза сохраняется для Одесской, Николаевской и Хмельницкой областей.
Информацию за 28 марта смотрите по ссылке: Война — день 764: Россия продолжает терять авиацию и готовит новое большое наступление
О том, что происходило 29 марта, читайте в материале: Война — день 765: российские террористы продолжают террор украинских городов с воздуха
С ситуацией в Украине за 30 марта можно ознакомиться в материале: Война — день 766: Украина восстанавливает энергосистему и рассуждает о возможном наступлении