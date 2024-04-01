Росіяни зайшли на висоти: аналітик дав тривожний прогноз щодо одного з важливих міст на сході (карта)

ЗСУ тримають оборону, але наслідки втрати населеного пункту будуть більш ніж серйозними

На Бахмутському напрямку тривають напружені бої, росіяни зайшли на висоти міста Часів Яр Донецької області. Цього не варто було допускати, бо якщо війська Збройних сил Російської Федерації (ЗС РФ) зможуть там закріпитись, то отримають більше можливостей для наступу та маневрів.

Про це співзасновник та аналітик проєкту DeepState Роман Погорілий розповів в інтерв'ю Radio NV. Росіяни просунулись східніше до Часового Яру і північніше від села Іванівське, за яке зараз йдуть запеклі бої.

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Росіяни вийшли на висоти міста Часів Яр

"Зараз важкі бої йдуть саме за село Іванівське, яке знаходиться біля Часового Яру. Московити вже не один раз заявляють, нібито вони взяли повністю під контроль цей населений пункт, що не відповідає дійсності. Наші військові там ведуть бої, вони стримують натиск", ― сказав Погорілий.

Ворог продовжує тиснути, шукає слабкі місця. Аналітик стверджує, що не можна було допускати заходу росіян на висоти міста. Сили оборони наразі у надскладній ситуації, але продовжують стримувати ворога.

"Московити вже зайшли на висоти Часового Яру, що вже не можна було допускати, тому що начебто раніше заявлялося, що вибудовуються ІФС (інженерно-фортифікаційні споруди — Ред.) для оборони Часового Яру загалом. Але, як ми бачимо, вони вже підібралися впритул, тому тут залишається питання відкритим", ― сказав Погорілий.

ЗС РФ при атаках зазнають втрат у техніці та особовому складі. Проте ситуація ускладнюється через авіаційні обстріли. Окупаційні війська також застосовують артилерію та інші засоби вогневого ураження, рівняючи усе з землею.

Чому вихід ЗС РФ на висоти є небезпечним

"Часів-Ярівські висоти своїм розташуванням важливі, тому що це відкриває московитам оперативний простір для просування. Тому Часів Яр важливо утримувати, важливо обороняти й не дати московитам там закріпитися. Це дає можливість великого зорового і вогневого контролю населених пунктів, які знаходяться навколо. Відповідно це дає можливість рухатися в напрямку Костянтинівки, теж великого міста", ― сказав Погорілий.

Відстань між Часовим Яром та Костянтинівкою напряму лише 11 км

Позиції на висоті дають величезну перевагу у веденні бою. Росіяни вже "полюють" на логістику ЗСУ. Тому вкрай важливо, щоб Сили оборони відкинули окупаційні війська з висоти.

Зазначимо, у кінці березня ЗСУ вдалось перехопити ініціативу на Бахмутському напрямку. Складні ділянки фронту вдалось стабілізувати. Про це говорив командир 3-го батальйону "Свобода" Петро Кузик.

Для довідки: Часів Яр ― це невеличке місто у Бахмутському районі Донецької області. До початку повномасштабної війни там проживало близько 14 тисяч людей. До тимчасово окупованого Бахмуту від міста лише 10 км.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що ЗСУ відбили найбільший танковий штурм з початку війни. Опубліковано ефектне відео.