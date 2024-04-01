Россияне зашли на высоты: аналитик дал тревожный прогноз по одному из важных городов на востоке (карта)

ВСУ держат оборону, но последствия потери населенного пункта будут более чем серьезными

На Бахмутском направлении продолжаются напряженные бои, россияне зашли на высоты города Часов Яр Донецкой области. Этого не стоило допускать, потому что если войска Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) там закрепятся, то получат больше возможностей для наступления и маневров.

Об этом соучредитель и аналитик проекта DeepState Роман Погорелый рассказал в интервью Radio NV. Россияне продвинулись восточнее к Часову Яру и севернее села Ивановское, за которое сейчас идут ожесточенные бои.

Россия модернизирует самолеты, чтобы сбрасывать на Украину новые авиабомбы

Россияне вышли на высоты города Часов Яр

"Сейчас тяжелые бои идут именно за село Ивановское, которое находится возле Часового Яра. Московиты уже не раз заявляют, будто они взяли полностью под контроль этот населенный пункт, но это не соответствует действительности. Наши военные там ведут бои, они сдерживают давление", ― сказал Погорелый.

Враг продолжает давить, ищет слабые места. Аналитик утверждает, что нельзя было допускать заход россиян на высоты города. Силы обороны в сверхсложной ситуации, но продолжают сдерживать врага.

"Московиты уже зашли на высоты Часового Яра, что уже нельзя было допускать, потому что вроде бы ранее заявлялось, что выстраиваются ИФС (инженерно-фортификационные сооружения — Ред.) для обороны Часового Яра в целом. Но, как мы видим, они уже подобрались вплотную, поэтому здесь остается вопрос открытым", ― сказал Погорелый.

ВС РФ при атаках терпят потери, лишаясь техники и личного состава. Однако ситуация усложняется из-за авиационных обстрелов. Оккупационные войска также применяют артиллерию и другие средства огневого поражения, равняя все с землей.

Почему выход ВС РФ на высоты опасен

"Часово-Яровские высоты своим расположением важны, потому что это открывает московитам оперативное пространство для продвижения. Поэтому Часов Яр важно удерживать, важно оборонять и не дать московитам там закрепиться. Это дает возможность большого зрительного и огневого контроля находящихся вокруг населенных пунктов. Это дает возможность двигаться в направлении Константиновки, тоже большого города", ― сказал Погорелый.

Расстояние между Временным Яром и Константиновкой напрямую всего 11 км.

Позиции на высоте дают огромное преимущество в ведении боя. Россияне уже "охотятся" на логистику ВСУ. Поэтому очень важно, чтобы Силы обороны отбросили оккупационные войска с высоты.

Отметим, что в конце марта ВСУ удалось перехватить инициативу на Бахмутском направлении. Сложные участки фронта смогли стабилизировать. Об этом говорил командир 3-го батальона "Свобода" Петр Кузик.

Для справки: Часов Яр — это небольшой город в Бахмутском районе Донецкой области. До начала полномасштабной войны там проживало около 14 тысяч человек. До временно оккупированного Бахмута от города всего 10 км.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что ВСУ отразили самый большой танковый штурм с начала войны. Опубликовано эффектное видео.