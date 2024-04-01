Самый большой танковый штурм отражен: появилось эпическое видео уничтожения российской колонны под Авдеевкой

Всего было поражено 6 единиц вражеской техники

Украинские военные обнародовали видео, на котором зафиксировано уничтожение колонны российских танков на Авдеевском направлении. Это произошло во время крупнейшего танкового штурма врага за два года войны.

Об этом сообщила Служба по связям с общественностью 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. Там отметили, что во время этого боя четыре танка оккупантов и две БМП превратились в металлолом от филигранной работы десантников.

В свою очередь офицер ВСУ Иван Матейко рассказал детали того боя. По его совам, тогда в районе населенного пункта Тоненькое российские войска бросили на штурм 48 единиц тяжелой техники.

Это было 36 танков и 12 БМП 6 танкового полка 90 танковой дивизии. По данным Матейко, Силы обороны Украины вывели из строя 12 вражеских танков и 8 БМП.

"То, что на Авдеевском направлении горячее это не то слово. В поле зрения осинтеров попал наибольший штурм. За все время полномасштабки, так чтобы одновременно двигался целый усиленный танковый батальон — трудно вспомнить. Пожалуй, и не было", — написал он.

Напомним, что российские оккупанты после захвата Авдеевки не закончили своего наступления. Однако Силам обороны удалось остановить его.