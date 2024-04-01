Самый большой танковый штурм за два года: СМИ узнали, как под Авдеевкой захлебнулась российская атака

Атака произошла в эти выходные

Одним из самых горячих направлений фронта остается Авдеевский. Только за один день российские войска бросили на штурм 48 единиц тяжелой техники.

Это было 36 танков и 12 БМП 6 танкового полка 90 танковой дивизии. В остальном враг потерял существенную часть техники, сообщает Forbes.

Подробности сообщил в Facebook офицер ВСУ Иван Матейко. По этому словам, Силы обороны вывели из строя 12 вражеских танков и 8 БМП. "То, что на Авдеевском направлении горячо — это не то слово. В поле зрения OSINTеров попал наибольший штурм. За все время полномасштабки, так, чтобы одновременно двигался целый усиленный танковый батальон — трудно вспомнить. Пожалуй, и не было", — отметил защитник.

Несмотря на нехватку боеприпасов, украинские бригады все еще способны к жесткой обороне благодаря комбинации мин, артиллерии, дронов и противотанковых ракет.

Офицер ВСУ отметил, что оккупанты продолжают давить, истощают и занимают позиции. Штурмуют преимущественно в темное время суток или в туман. Для сдерживания вражеского нашествия Силы обороны создали десятки километров разнообразных заграждений, цель которых — задержать вражескую технику.

Forbes отмечает, что стандартная тактика обороны ВСУ: с помощью БПЛА обнаружить штурмовую группу РФ и разбить ее обстрелом. Арта разбрасывает технику врага. Дезорганизованные уцелевшие становятся легкой мишенью для FPV. Мины и ракеты усиливают бойню.

Напомним, что российские оккупанты после захвата Авдеевки не закончили своего наступления. Однако Силам обороны удалось остановить его.

Ранее "Телеграф" рассказал, что генерал Годжес рассказал, чего ждать дальше от наступления россиян под Авдеевкой.