Найбільший танковий штурм за два роки: ЗМІ дізналися, як під Авдіївкою захлинулася російська атака

Атака сталася цими вихідними

Одним із найгарячіших напрямків фронту залишається Авдіївський. Лише за один день російські війська кинули на штурм 48 одиниць важкої техніки.

Це були 36 танків та 12 БМП 6 танкового полку 90 танкової дивізії. В решті решть ворог втратив суттєву частину техніки, повідомляє Forbes.

Подробиці повідомив у Facebook офіцер ЗСУ Іван Матейко. За цого словами, Сили оборони вивели з ладу 12 ворожих танків та 8 БМП. "Те що на Авдіївському напрямку гаряче – це не те слово. В поле зору осінтерів потрапив наразі найбільший штурм. За весь час повномасштабки, так, щоб одночасно рухався цілий посилений танковий батальйон – важко пригадати. Мабуть, і не було", – зазначив захисник.

Попри нестачу боєприпасів, українські бригади все ще здатні до жорсткої оборони – завдяки комбінації мін, артилерії, дронів та протитанкових ракет.

Офіцер ЗСУ зауважив, що окупанти продовжують тиснути, виснажують і займають позиції. Штурмують переважно у темну пору доби чи в туман. Для стримування ворожої навали Сили оборони створили десятки кілометрів різноманітних загороджень, які мають на меті затримати ворожу техніку.

Forbes відзначає, що стандартна тактика оборони ЗСУ: за допомогою БПЛА виявити штурмову групу рф та розбити її обстрілом. Арта розкидає техніку ворога. Дезорганізовані вцілілі стають легкою мішенню для FPV. Міни і ракети посилюють бійню.

Нагадаємо, що рсійські окупанти після захоплення Авдіївки не закінчили свого наступу. Однак Силам оборони вдалося зупинити його.

Раніше "Телеграф" розповів, що генерал Годжес розповів, чого чекати далі від настання росіян під Авдіївкою.