Отставка Залужного, потребность в мобилизации и отход из Авдеевки: топ-6 заявлений из интервью Сырского

Главнокомандующий ВСУ рассказал от чего зависит, выстоит ли Украина

В феврале 2024 года президент Владимир Зеленский назначил Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Он заменил на этом посту Валерия Залужного.

Со времени назначения нового главкома прошло уже почти два месяца. За этот период было существенно изменено руководство Генштаба, а также заметные изменения произошли на фронте. В интервью Укринформу Сырский рассказал о текущей ситуации на поле боя, помощи партнеров, мобилизации и многом другом. "Телеграф" собрал самые главные заявления главнокомандующего в одном материале для удобства. Дальше – прямая речь.

Отставка Залужного

У военных есть одна обязанность – мы не обсуждаем приказы, мы их выполняем. Так что если у президента страны, верховного главнокомандующего, были причины для такой замены, особенно во время активной фазы войны, это означает, что эти причины были вескими.

Мы с Валерием Федоровичем работали бок о бок в самые тяжелые времена с начала российского полномасштабного вторжения, и даже раньше. Работали как одна команда. Желаю ему удачи на новой и очень ответственной должности.

Мобилизация 500 тысяч человек — да или нет

После просмотра наших внутренних ресурсов и уточнения боевого состава Вооруженных сил эта цифра была существенно уменьшена. Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать Родину. Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах.

Надо учитывать, что люди – не работы. Они истощаются физически и психологически, особенно в условиях боевых действий. Например, те люди, которые пришли в ТЦК в феврале 2022 года, нуждаются в отдыхе и лечении.

Сейчас мы пересматриваем численность определенных частей, не участвующих в боевых действиях на основании аудита их деятельности. Это позволило нам высвободить тысячи военнослужащих и направить их в боевые части.

Хочу, в частности, подчеркнуть: те граждане, которые приходят в армию по мобилизации, не попадают сразу на фронт. За очень специальными исключениями, например, когда у человека уже есть боевой опыт, подавляющее большинство этих лиц прибывают в учебные воинские части и центры. Количество людей, проходящих такое обучение, на февраль текущего года составило 84 процента от общего количества мобилизованных. Только после такого обучения их могут направлять на доукомплектование воинских частей для восстановления боеспособности.

Сегодня уже запущен процесс ротации воинских частей на линии фронта, что позволяет нам полноценно восстановить боеспособность не только техники, а прежде всего обеспечить отдых и восстановление наших военнослужащих.

Для обеспечения этого процесса нам нужны люди. Именно поэтому хотел бы, чтобы каждый мужчина призывного возраста в Украине отдавал себе отчет: от его воли и действий зависит, чтобы Украина выстояла.

Бои за Авдеевку

Мы отвели свои силы из Авдеевки, потому что враг имел существенное преимущество в силах и средствах штурмовых подразделений. Из-за постоянных бомбардировок управляемыми авиабомбами целостность нашей обороны была нарушена, что позволило противнику постепенно продвигаться вперед. Также отрицательную роль сыграло недостаточное количество боеприпасов для нашей артиллерии. Это не позволило в таких условиях вести эффективную контрбатарейную борьбу. Чтобы избежать окружения и сохранить жизнь людей, я принял решение выйти из Авдеевки.

К сожалению, в ходе этих боев 25 украинских военнослужащих попали в плен. Это – война…

Хочу сказать этим солдатам, если они услышат меня, их семьям: мы никого не забыли и делаем все, чтобы освободить этих военнослужащих из вражеского плена. Эти усилия в полной мере привлечены как руководством нашего государства, так и Главным управлением разведки Министерства обороны и командования Вооруженных сил.

Следует также помнить, что наступление на Авдеевку обернулось для врага значительными потерями, и об этом вряд ли будут рассказывать в "русском" телевизоре. Только в период с 10 октября 2023 года по 17 февраля 2024 года на Авдеевском направлении российские захватчики потеряли: 47186 человек личного состава, 364 танка, 748 боевых бронированных машин, 248 артиллерийских систем, 5 самолетов. Силы обороны Украины с начала Авдеевской оборонной операции в этом направлении взяли в плен 95 российских оккупантов.

Есть ли угроза наступления РФ на Харьков

Мы не можем игнорировать какую-либо информацию о подготовке врага к наступательным действиям, поэтому принимаем все меры для адекватного реагирования на такую вероятность. На сегодняшний день проводим большой комплекс работ по фортификационному оборудованию территорий и позиций, устанавливаем комплексную систему заграждений, проводим планирование применения наших войск в случае таких действий.

У нас уже есть опыт боевых действий в Харьковской области, нам удалось "просчитать" противника и освободить значительную часть Харьковщины. В это время произошел масштабный обвал российского фронта. Если россияне отправятся туда снова, Харьков станет для них роковым городом.

Помощь западных партнеров

Мы очень благодарны нашим западным союзникам, странам НАТО, Евросоюзу и другим партнерам за поддержку. Без такой поддержки, без снабжения оружием, боеприпасами, средствами ПВО, тяжелой техники нам было бы гораздо труднее воевать с коварным и мощным врагом.

Мы были бы еще благодарнее, если бы эта помощь поступала быстрее и достаточно. Следует признать: мы не смогли добиться большего успеха во время Харьковского наступления, потому что нам не хватило ресурсов. Отсутствие ресурсов и необходимого количества боеприпасов позволило россиянам глубоко зарыться в землю на юге Украины, в Запорожской области, и штурм этих позиций без эффективной поддержки с воздуха стоил нам человеческих потерь и потерь техники. Последний случай – Авдеевка. Мы бы, безусловно, сохранили эти позиции при наличии достаточного количества, прежде всего, средств ПВО и артиллерийских снарядов.

Это не претензия, а констатация факта. Я верю, что наши союзники уже поняли, с кем имеют дело в России, и очень хотели бы видеть наш успех в борьбе с врагом. Нам не хватает оружия, все остальное мы можем сделать сами. Мы благодарны нашим партнерам за каждый снаряд, за каждую тонну горючего. Но для эффективного планирования операций нам нужна предсказуемость такой поставки.

Текущая ситуация на фронте

Ситуация на фронте действительно сложная. Но на фронте она и не бывает другой. Конечно, каждый день требует от наших солдат и офицеров максимального напряжения сил. Но мы не только стоим в обороне, но и каждый день на разных направлениях сами продвигаемся вперед. В последнее время количество возвращенных нами позиций превышает количество потерянных. Врагу не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, его территориальные достижения, если они и есть, имеют тактическое значение. Эту ситуацию мы контролируем.

Следует признать, что текущая обстановка в определенных направлениях остается напряженной. Российские оккупанты продолжают наращивать усилия и имеют численное преимущество в личном составе. Они традиционно не учитывают потери и продолжают применять тактику массированных штурмов. На определенных направлениях ежесуточно подразделения Сил обороны Украины отбивают по несколько десятков атак.

Опыт прошлых месяцев и недель свидетельствует, что враг значительно нарастил активность авиации, применяет КАБ – управляемые авиабомбы, разрушающие наши позиции. Кроме того, враг ведет плотный артиллерийский и минометный огонь. Еще несколько дней назад преимущество врага по выпущенным боеприпасам составляло соотношение около 6:1.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что враг может пойти в наступление в ближайшие месяцы – в мае или июне. На это указывает и тот факт, что путинская армия накопила ракеты, а также у нее появилось больше снарядов, из-за чего участились разрушительные обстрелы Украины.