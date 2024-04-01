Найбільший танковий штурм відбито: з'явилося епічне відео знищення російської колони під Авдіївкою

Всього було уражено 6 одиниць ворожої техніки

Українські військові оприлюднили відео, на якому зафіксоване знищення колони російських танків на Авдіївському напрямку. Це відбулося під час найбільшого танкового штурму ворога за два роки війни.

Про це повідомила Служба звʼязків з громадськістю 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. Там зазначили, що під час цього бою чотири танки окупантів та дві БМП перетворилися на металобрухт від філігранної роботи десантників.

Своєю чергою офіцер ЗСУ Іван Матейко розповів деталі того бою. За його совами, тоді в районі населеного пункту Тоненьке російські війська кинули на штурм 48 одиниць важкої техніки.

Це були 36 танків та 12 БМП 6 танкового полку 90 танкової дивізії. За даними Матейко, Сили оборони України вивели з ладу 12 ворожих танків та 8 БМП.

"Те що на Авдіївському напрямку гаряче це не те слово. В поле зору осінтерів потрапив наразі найбільший штурм. За весь час повномасштабки, так щоб одночасно рухався цілий посилений танковий батальйон — важко пригадати. Мабуть, і не було", — написав він.

Нагадаємо, що російські окупанти після захоплення Авдіївки не закінчили свого наступу. Однак Силам оборони вдалося зупинити його.