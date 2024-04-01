Війна — день 768: росіяни "буксують" на фронті, але продовжують бомбардування міст

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти ведуть наступ на сході України з особливою увагою на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, проте бойові зіткнення продовжуються по всій лінії фронту. При цьому у ВСУ зазначають, що загрози росіян знову піти на Харків хоч і не можна повністю ігнорувати, проте зараз у них немає необхідних для цього ресурсів і сил, тому у своєму безсиллі вони продовжують піддавати місто безглуздим авіаударам, через що пошкодження завдаються цивільним об’єктам.. Також страждають і інші віддалені від лінії фронту міста, які окупанти кошмарять дронами та ракетами.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 1 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Повітряну тривогу дали у східних регіонах. Загроза нальоту ударних БПЛА терористів.

00:00 Увечері росіяни скинули авіабомбу на Шевченківський район Харкова. Згідно із заявою мера, вибух було чутно у центральній частині міста

Про те, що відбувалося 29 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 765: російські терористи продовжують терор українських міст з повітря

Із ситуацією в Україні за 30 березня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 766: Україна відновлює енергосистему та розмірковує про можливий наступ

Інформацію за 31 березня дивіться за посиланням: Війна — день 767: загарбники просуваються під Авдіївкою і нещадно бомбардують Україну